Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 8:57

Токио. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - В конце августа японская береговая охрана зафиксировала присутствие кораблей, по всей видимости, принадлежащих КНДР, в исключительной экономической зоне Японии в Японском море, сообщает в пятницу сайт газеты "Майнити".

Первый инцидент имел место 23 августа. Получив сообщение о приближении быстроходного судна неизвестной принадлежности, береговая охрана выслала навстречу свои силы.

Позднее в 378 км от полуострова Ното (префектура Исикава) были обнаружены и это судно, и грузовое судно под флагом Северной Кореи. Однако затем они оба покинули данную зону.

Но уже на следующий день 24 августа корабль береговой охраны Японии вновь обнаружил два неопознанных судна, выглядевших точно так же, как суда днем ранее.

В этот раз, отмечает "Майнити", чужое быстроходное судно шло, по всей-видимости, под военно-морским флагом КНДР, и в какой-то момент дистанция между японским кораблем и неизвестным судном составляла 30 м.

При это один из моряков на судне целился из винтовки в сторону японцев, а еще один снимал происходящее. Однако выстрелов не последовало, и позже судно ушло прочь.

Как сообщил генсек кабинета министров Японии Йосихидэ Суга, в связи с этим инцидентом Токио заявил протест Пхеньяну через японское посольство в Пекине.

"Мы в сотрудничестве с береговой охраной Японии будем решительно отвечать на (попытки - ИФ) иностранных судов незаконно войти в исключительную экономическую зону Японии", - цитирует газета слова министра рыбного хозяйства Японии Таку Это, сказанные на пресс-конференции.

"Майнити" отмечает, что береговая охрана Японии в настоящий момент усиливает борьбу с незаконным рыбным промыслом Северной Кореи в этом регионе.

1аю бп

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