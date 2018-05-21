Японский альпинист погиб при восьмой попытке покорить Эверест
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Брюссель. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Восьмая попытка восхождения на Эверест окончилась для альпиниста из Японии Нобукацу Курики летальным исходом, передают в понедельник западные СМИ со ссылкой на непальские власти.
Спасатели обнаружили 35-летнего Н.Курики мертвым в тенте на высоте 7400 метров при восхождении на гору, абсолютная высота которой составляет 8848 метров.
К место происшествия направлен спасательный вертолет, чтобы забрать тело альпиниста.
Ранее Н.Курики писал на своей страничке в соцсети "Фейсбук", что страдает во время восхождения на Эверест от сильного кашля и переохлаждения.
В 2012 году Н.Курики лишился девяти пальцев, отмороженных во время неудачной попытки восхождения на высочайший пик Земли.
Ранее альпинист успешно покорил гору Денали на Аляске, высота которой достигает 6190 метров, Аконкагуа в Аргентине высотой 6960 метров, а также Эльбрус и Килиманджаро.
тэ во
Интерфакс