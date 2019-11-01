Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 18:46

Вашингтон. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Грузовой космический корабль Японии HTV-8 (Kounotori 8 - "Белый аист 8") в пятницу успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) для последующего сведения с орбиты, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По командам с Центра управления полетами в Хьюстоне (штат Техас) автоматическая рука-манипулятор станции Canadarm-2 отстыковала японский "грузовик" от американского модуля Harmony и отвела его на безопасное расстояние от МКС. Затем управление рукой-манипулятором взяли на себя астронавты Кристина Кук и Джессика Меир, которые в 13:21 по североамериканскому восточному времени (20:21 мск) отпустили корабль в автономный полет.

Японский автоматический корабль 28 сентября доставил на МКС более 4 тонн груза, в том числе продовольствие, оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов, а также шесть новых литий-ионных аккумуляторов для солнечных панелей станции. В общей сложности в составе МКС японский "грузовик" провел пять недель.

Его запуск был осуществлен 24 сентября с космического центра на острове Танэгасима на юго-западе Японии с помощью ракеты-носителя H-IIB, произведенной компанией Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Перед расстыковкой с МКС на корабль был загружен мусор и отходы, а также и старые никель-водородные батареи, снятые со станции в ходе серии недавних выходов астронавтов в открытый космос.

2 ноября японский корабль HTV-8 будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы Земли.

1нв ав

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