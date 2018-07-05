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Токио. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Император Японии Акихито возобновил исполнение своих обязанностей после того, как два дня подряд не появлялся на публике из-за плохого самочувствия, сообщает в четверг газета "Асахи Симбун".

"Объявления о том, что "здоровье императора полностью пришло в норму", не было. Однако то, что он вернулся к выполнению официальных обязанностей, - правда", - приводит издание слова представителя Управления императорского дома.

Император уже поработал с документами, на которых требовалась его подпись, а также принял участие в церемонии в связи с прибытием в Японию новых послов из других стран, отмечает газета.

Ранее на этой неделе сообщалось, что император страдает от плохого самочувствия в связи с анемией головного мозга, то есть, его недостаточным кровоснабжением.

Императору Акихито 84 года, он занял трон в 1989 году.

В 2016 году Акихито выступил с обращением к нации, в котором заявил, что планирует оставить трон. Летом 2017 года японский парламент принял закон, который позволяет ему отречься от престола.

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Интерфакс