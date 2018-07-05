Японский император возобновил работу после двухдневного недомогания
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Токио. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Император Японии Акихито возобновил исполнение своих обязанностей после того, как два дня подряд не появлялся на публике из-за плохого самочувствия, сообщает в четверг газета "Асахи Симбун".
"Объявления о том, что "здоровье императора полностью пришло в норму", не было. Однако то, что он вернулся к выполнению официальных обязанностей, - правда", - приводит издание слова представителя Управления императорского дома.
Император уже поработал с документами, на которых требовалась его подпись, а также принял участие в церемонии в связи с прибытием в Японию новых послов из других стран, отмечает газета.
Ранее на этой неделе сообщалось, что император страдает от плохого самочувствия в связи с анемией головного мозга, то есть, его недостаточным кровоснабжением.
Императору Акихито 84 года, он занял трон в 1989 году.
В 2016 году Акихито выступил с обращением к нации, в котором заявил, что планирует оставить трон. Летом 2017 года японский парламент принял закон, который позволяет ему отречься от престола.
1тэ во
Интерфакс