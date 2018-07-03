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Токио. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Император Японии Акихито второй день подряд не появляется на публике после того, как он пожаловался на недомогание, передает во вторник телеканал Эн-эйч-кей.

Управление императорского дома Японии заявило, что помимо головокружения и тошноты, император стал испытывать легкую боль в животе.

В итоге супруга императора, императрица Митико, во вторник одна принимала отчет об одной из запланированных поездок императорской четы, отмечает телеканал.

Император Японии прекратил исполнять официальные обязанности в понедельник, когда у него диагностировали анемию головного мозга, то есть, его недостаточное кровоснабжение.

Расписание императора на среду будет зависеть от его состояния здоровья, отмечает Эн-эйч-кей.

Императору Акихито 84 года, он занял трон в 1989 году.

В 2016 году Акихито выступил с обращением к нации, в котором заявил, что планирует оставить трон. Летом 2017 года японский парламент принял закон, который позволяет ему отречься от престола.

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Интерфакс