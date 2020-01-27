Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 7:13

Токио. 27 января. ИНТЕРФАКС - Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 2% на торгах в понедельник на фоне растущих опасений распространения эпидемии пневмонии, уже ставшей причиной не менее 80 смертей в Китае.

Власти КНР продлили на три дня официальные выходные по случаю празднования Нового года по Лунному календарю, чтобы "сократить массовые скопления людей" и "предотвратить распространение эпидемии". Таким образом, китайские рынки возобновят работу лишь в следующий понедельник, а не в этот четверг, как планировалось изначально.

Согласно официальным данным, число зараженных пневмонией, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус, уже превысило 2700 человек. В воскресенье власти КНР признали, что эпидемия пока не взята под контроль, несмотря на введенные ограничения на выезд из ряда городов страны.

Из китайского города Ухань - эпицентра распространения нового коронавируса - выехали примерно 5 млн жителей прежде, чем власти изолировали его в связи с угрозой распространения заболевания, сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на мэра города Чжоу Сяньвана.

Рынки Гонконга и Южной Кореи также закрыты в понедельник по случаю Нового года по Лунному календарю, австралийские рынки - по случаю празднования Дня Австралии. Кроме того, не работают рынки Тайваня и Сингапура.

Власти Гонконга в выходные приняли решение о введении повышенного уровня тревоги в связи с распространением "уханьского" коронавируса, что предполагает введение максимальных мер по защите жителей от заболевания. Власти отменили марафон, в котором 9 февраля должны были принять участие около 70 тыс. человек, и продлили школьные каникулы в связи с китайским Новым годом.

Экономика КНР уже начала чувствовать на себе негативные последствия: на первый день праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, объем туризма в стране упал на 28,8%, сообщило министерство транспорта Китая.

"Трейдеры корректируют риск-профили, чтобы учесть фактор распространения пневмонии", - отмечает аналитик AxiCorp Financial Services Стивен Иннес.

"Самая большая проблема не в том, что эпидемия быстро распространяется по всему миру за счет глобального туризма, а в том, что экономический шок, который могут испытать огромный промышленный сектор и сфера потребления в КНР, мгновенно начнет сказываться на других странах, учитывая сильные торговые и финансовые связи, образовавшиеся при глобализации", - цитирует эксперта MarketWatch.

В Японии дешевеют акции производителей электроники и промышленного оборудования. Стоимость бумаг Sony снизилась на 0,9%, Sharp - на 3,3%, Panasonic - на 1,3%, Fanuc - на 2,2%.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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