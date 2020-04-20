Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 10:30

Лондон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Олимпийские игры в Токио, ранее перенесенные с 2020 на 2021 год, вряд ли удастся провести и в следующем году из-за неясных перспектив в борьбе с пандемией коронавируса, заявил в понедельник специалист по инфекционным болезням из больницы Университета Кобэ Кэнтаро Ивата.

"Я не думаю, что возможно провести Олимпийские игры в следующем году. Люди приедут из сотен стран... и, хотя Япония к следующему лету может взять под контроль (распространение - ИФ) заболевания, я не думаю, что так будет везде ", - приводит британское издание The Guardian слова профессора, сказанные журналистам на онлайн-брифинге.

"В этом смысле я настроен очень пессимистично относительно проведения Игр следующим летом, если только их не проведут иным образом - без зрителей или с их ограниченным числом", - добавил он.

The Guardian напоминает, что ранее другие эксперты также выражали сомнения в возможности провести Олимпийские игры в 2021 году - до получения вакцины от коронавируса.

На прошлой неделе представитель координационной комиссии Международного олимпийского комитета Джон Коутс заявил журналистам, что еще слишком рано говорить определенно о дальнейшем влиянии пандемии на проведение Олимпийских игр, включая, предположительно, еще один их перенос или запрет на присутствие на них зрителей.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитеты согласовали новые даты проведения Игр в 2021 году. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.

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