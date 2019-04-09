Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 14:40

Токио. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.

Под данным военного ведомства, истребитель совершал полет у побережья префектуры Аомори, когда с ним был потерян радиолокационный контакт. Он исчез с радаров в 19:25 по местному времени (13:25 мск).

О каких-либо других деталях происшествия пока не сообщается.

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