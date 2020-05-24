Этот контент был опубликован 24 мая 2020 г. 23:00

Вашингтон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Японский грузовой космический корабль HTV-9 в понедельник должен будет совершить стыковку с Международной космической станцией (МКС), сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Корабль доставит на станцию около 4 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Стыковка будет осуществлена с помощью захвата сблизившегося со станцией "грузовика" автоматической рукой-манипулятором Canadarm-2 и последующим подведением его к стыковочному узлу американского модуля МКС Harmony.

Запуск автоматического космического корабля с помощью ракеты-носителя H-IIB был осуществлен 20 мая с космодрома на острове Танэгасима, расположенного на юго-западе Японии.

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