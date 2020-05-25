Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 13:33

Вашингтон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Выведенный на орбиту японский грузовой космический корабль HTV-9 (Kounotori 9 - "Белый аист 9") в понедельник подошел к Международной космической станции (МКС) в преддверии предстоящей стыковки, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"В настоящее время корабль находится в 30 метрах от станции", - сообщило NASA.

Планируется, что в районе 8:15 по времени Восточного побережья США (15:15 мск) 17-метровая дистанционная рука-манипулятор Canadarm-2 МКС, которой будет управлять американский астронавт Крис Кэссиди, осуществит захват корабля. Затем манипулятор по командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне подведет его к американскому сегменту станции - модулю Harmony для осуществления непосредственной пристыковки.

Корабль везет на МКС около 4 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований и шесть новых мощных литий-ионных аккумуляторов для продолжения модернизации системы энергообеспечения станции.

Девятый по счету запуск автоматического космического корабля HTV с помощью ракеты-носителя H-IIB компании Mitsubishi Heavy Industries осуществлен 20 мая с космодрома на острове Танэгасима, расположенного на юго-западе Японии.

В настоящее время экипаж МКС состоит из россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера и американца Криса Кэссиди.

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