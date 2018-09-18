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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 10:21 18.09.2018 - 10:21

Хоторн. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Японский миллиардер Юсаку Маэдзава в 2023 году станет первым космическим туристом SpaceX, который отправится в полет вокруг Луны, объявил основатель и гендиректор компании Илон Маск.

По его словам, SpaceX и Ю.Маэдзава договорились не раскрывать стоимость космического путешествия.

Корабль с туристом полетит в космос на тяжелой ракете BFR (Big Falcon Rocket). Она состоит из двух частей: первая выведет корабль на орбиту, вторая полетит вокруг Луны.

42-летний Ю.Маэдзава начинал как барабанщик рок-группы, затем продавал аудиозаписи любимых исполнителей, рассылая их желающим по почте. Но состояние он сделал на интернет-магазине модной одежды Zozotown. По оценкам Forbes, его активы составляют около $3 млрд.

Японский миллиардер широко известен на родине как коллекционер произведений искусства. В прошлом году он удивил мир искусства, заплатив $110,5 млн за картину Жана-Мишеля Баскии, что стало рекордной суммой для работ американских художников.

Ю.Маэдзава намерен пригласить в полет вокруг Луны 6-8 художников, чтобы вдохновить их на создание новых полотен, пишет The Wall Street Journal.

Ранее стало известно, что уже два человека купили у SpaceX путевки космических туристов, но их имена не раскрывались. И.Маск рассчитывает провести первые испытания BFR в 2019 году.

Служба финансово-экономической информации

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