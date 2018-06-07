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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 21:34 07.06.2018 - 21:34

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил во время-пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, что на предстоящем саммите США-КНДР будет поднята тема японцев, похищенных в 1970-1980-х годах северокорейскими спецслужбами.

"На предстоящем саммите важность проблемы похищенных граждан будет разъяснена (лидеру КНДР - ИФ) Ким Чен Ыну", - сказал премьер в четверг.

"Я думаю, он один из тех мировых лидеров, кто в наибольшей степени понимает эту проблему", - отметил С.Абэ.

Кроме этого, по мнению премьера, любое соглашение между Д.Трампом и Ким Чен Ыном должно включать в себя урегулирование проблемы северокорейского оружия массового уничтожения и ракет средней дальности.

В 2001 году в КНДР признали, что похитили 13 японцев. Пятерым из них было разрешено вернуться на родину. Остальные восемь человек, по данным Пхеньяна, умерли. Однако японские власти ставят под сомнение это утверждение.

1аю ар

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