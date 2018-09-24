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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 6:54 24.09.2018 - 06:54

Нью-Йорк. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Конструктивным назвал премьер-министр Японии Синдзо Абэ состоявшийся первый раунд переговоров с президентом США Дональдом Трампом по торговле между двумя странами.

"Мы продолжим дискуссии по торговле на нашем саммите после встречи министра Мотеги (министр экономики Японии Тошимицу Мотеги - ИФ) и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера", - заявил глава японского кабинета министров журналистам после встречи с Д.Трампом.

Как сообщалось, Д.Трамп накануне прибыл в Нью-Йорк из Вашингтона на встречу с премьер-министром Японии.

"Отправляюсь в Нью-Йорк. Сегодня проведу вечер с премьер-министром Японии Абэ, поговорим по военным вопросам и по торговле", - написал Д.Трамп в своем твиттере.

Он добавил: "Мы сделали много в плане помощи Японии, и хотим более взаимовыгодных отношений. Все должно сработать!".

Ранее генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что в ходе пребывания премьера в Нью-Йорке с 23 по 27 сентября глава правительства выступит на сессии Генассамблеи ООН, 26 сентября проведет официальную встречу с американским президентом. Запланирован также ужин с Д.Трампом.

1гк тг

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