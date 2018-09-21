Японский премьер посетит США, встретится с Трампом и примет участие в сессии ГА ООН - чиновник
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Гонконг. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ с 23 по 27 сентября будет находиться с визитом в США, где запланированы его переговоры с президентом Дональдом Трампом и выступление на сессии Генассамблеи ООН, сообщил журналистам генсек японского кабинета министров Есихидэ Суга.
Выступление С.Абэ на сессии ГА ООН намечено на 25 сентября, а 26 сентября должна состояться "встреча на высшем уровне", отметил чиновник. По его словам, планируется также ужин С.Абэ с Д.Трампом.
МИД Японии сообщил, что накануне состоялась телефонная беседа министра иностранных дел Таро Коно с госсекретарем США Майком Помпео.
Стороны обсудили итоги состоявшегося 18-20 сентября межкорейского саммита и договорились о согласовании политики в отношении КНДР. Была также затронута ситуация в Иране, отмечается в сообщении.
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Интерфакс