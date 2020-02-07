Этот контент был опубликован 7 февраля 2020 г. 3:13

Гонконг. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал своему кабинету министров поручение "принять все необходимые меры", чтобы не допустить влияния распространяемого коронавируса на японскую экономику, сообщил министр экономики Ясутоси Нисимура.

"Существует опасность, что вспышка коронавируса может нанести вред сфере потребления, нам следует внимательно следить за развитием событий", - сказал он журналистам по окончании заседания кабинета.

По его словам, озабоченность вызывает также ситуация в туристической отрасли.

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