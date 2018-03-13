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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 6:34 13.03.2018 - 06:34

Гонконг. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Северная Корея должна конкретными действиями подтвердить готовность к денуклеаризации.

"Важно, чтобы Северная Корея на практике предприняла конкретные шаги, которые подтвердили бы ее слова о готовности к денуклеаризации", - сказал глава японского кабинета министров на встрече со спецпосланником Южной Кореи Со Хуном, находящимся в Токио с визитом.

С.Абэ отметил, что Япония "дает высокую оценку переговорам, направленным на денуклеаризацию" КНДР.

По его словам, Япония, Южная Корея и США совместно будут прилагать максимум усилий для достижения этой цели.

гк тг

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