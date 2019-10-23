Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 13:36

Токио. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Азиатские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику по итогам торгов в среду.

Японский рынок, закрытый накануне по случаю восхождения на престол императора Нарухито, вырос, Гонконг и Китай завершили торги в минусе на информации о том, что китайские власти планируют сменить главу администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,3%, гонконгский Hang Seng упал на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 завершил торги в слабом плюсе.

В центре внимания трейдеров остаются ситуация вокруг Brexit, торговые переговоры США и Китая и корпоративная отчетность, пишет MarketWatch.

Накануне газета Financial Times написала со ссылкой на свои источники, что Пекин готовит план смены главы гонконгской администрации Кэрри Лэм на фоне массовых протестов в Гонконге с требованием проведения демократических реформ. Одним из требований протестующих является смена правительства Лэм.

По данным газеты, в том случае, если председатель КНР Си Цзиньпин примет решение о смене Лэм, "промежуточный" глава Гонконга может быть назначен уже к марту и останется на этом посту до конца действующего срока Лэм, завершающегося в 2022 году.

Днем ранее министр финансов Гонконга Пол Чань обнародовал пакет мер общим объемом порядка 2 млрд гонконгских долларов ($255 млн), призванных поддержать туристическую отрасль и транспортный сектор, пострадавшие в результате массовых протестов.

В китайском Минфине в среду заявили о полной поддержке Лэм Пекином, назвав появившиеся сообщения "политическими слухами, имеющими скрытые мотивы".

Акции SoftBank Group упали в цене на 2,5% по итогам торгов в Токио в среду на информации о том, что японская компания предоставит помощь коворкинговому стартапу WeWork, испытывающему финансовые затруднения. SoftBank вольет более $5 млрд капитала в WeWork, в результате чего, получит в нем 80%-ную долю.

Котировки акций азиатских чипмейкеров снизились на фоне более слабого, чем ожидалось, прогноза выручки на четвертый квартал американской Texas Instruments, считающейся ориентиром для отрасли. Бумаги японских Sumco и Renesas Electronics подешевели на 3% и 5,4%, южнокорейской SK Hynix - на 1,1%.

В Гонконге упали котировки акций поставщика электронных компонентов AAC Technologies (-3,6%) и Tencent (-2,3%), а также нефтекомпании CNOOC (-0,3%), в Китае - производителя алкоголя Kweichow Moutai (-1%).

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