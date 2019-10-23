Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 8:15

Токио. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах в среду.

Японский рынок, закрытый накануне по случаю восхождения на престол императора Нарухито, поднимается, гонконгский - падает на информации о том, что китайские власти планируют сменить главу администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличился в ходе торгов на 0,4%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 колеблется между ростом и снижением.

В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг Brexit, торговые переговоры США и Китая и корпоративная отчетность, пишет MarketWatch.

Накануне газета Financial Times написала со ссылкой на свои источники, что Пекин готовит план смены главы гонконгской администрации Кэрри Лэм на фоне массовых протестов в Гонконге с требованием проведения демократических реформ. Одним из требований протестующих является смена правительства Лэм.

По данным газеты, в том случае, если председатель КНР Си Цзиньпин примет решение о смене Лэм, "промежуточный" глава Гонконга может быть назначен уже к марту и останется на этом посту до конца действующего срока Лэм, завершающегося в 2022 году.

Днем ранее министр финансов Гонконга Пол Чань обнародовал пакет мер общим объемом порядка 2 млрд гонконгских долларов ($255 млн), призванных поддержать туристическую отрасль и транспортный сектор, пострадавшие в результате массовых протестов.

Акции SoftBank Group теряют в цене 2,8% на торгах в Токио в среду на информации о том, что японская компания предоставит помощь коворкинговому стартапу WeWork, испытывающему финансовые затруднения. SoftBank вольет более $5 млрд капитала в WeWork, что обеспечит ей контроль над стартапом.

В Японии дорожают акции фармкомпании Daiichi Sankyo Co. (+2,4%), но дешевеют бумаги ритейлера Rakuten (-2,7%), а также Sony (-1,5%).

В Гонконге снижаются котировки акций поставщика электронных компонентов AAC Technologies (-3%) и Tencent (-1,7%), а также нефтекомпании CNOOC (-1,3%).

Также дешевеют акции южнокорейских LG Display (-2,1%) и SK Hynix (-1,5%) и австралийских Beach Energy (-0,9%) и National Australia Bank (-0,7%).

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