Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 8:23

Токио. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в пятницу, инвесторы оценивают новости о ходе переговоров между США и Китаем и ждут статданных по американскому рынку труда.

Японский индекс Nikkei 225 к 08:49 мск увеличился на 0,33%, более широкий Topix - на 0,26%.

Рынки Китая, Тайваня и Гонконга в пятницу закрыты в связи с государственным праздником.

Южнокорейский индикатор Kospi повысился на 0,1%, как и индийский BSE Sensex. Между тем австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,8%, индонезийский Jakarta Composite - 0,1%.

Как заявил накануне президент США Дональд Трамп, Вашингтон и Пекин рассчитывают завершить переговоры и заключить новое торговое соглашение в течение следующих четырех недель. Председатель КНР Си Цзиньпин также отметил существенный прогресс на переговорах.

Изначально участники переговоров планировали финализировать сделку на этой неделе, в ходе визита в Вашингтон китайской делегации во главе с вице-премьером Китая Лю Хэ, и объявить о дате предстоящего саммита с председателем КНР Си Цзиньпином, проведя встречу лидеров до конца апреля. Однако ряд спорных вопросов в ходе переговоров не были сняты.

Тем временем участники рынка ожидают статданных по рынку труда США, которые будут обнародованы в 15:30 МСК в пятницу. По прогнозам аналитиков, число рабочих мест в Штатах в марте выросло на 177 тыс. после повышения всего на 20 тыс. в феврале. Безработица, как ожидается, осталась на уровне 3,8%.

Накануне стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в США упало на прошлой неделе до минимума за почти 50 лет, что позволяет надеяться на сильные показатели занятости, полагает старший аналитик Federated Investors Фил Орландо.

Стоимость акций японского производителя электроники Sony увеличилась на 3,2%, производителя видеоигр и консолей Nintendo - на 2,3%.

Котировки акций южнокорейской компании Samsung повысились на 0,1%, несмотря на то, что компания предупредила о возможном падении операционной прибыли в первом квартале на 60%.

Акции австралийского банка National Australia Bank подешевели на 1,4%, ANZ Banking - на 1,2%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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