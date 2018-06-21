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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 8:33 21.06.2018 - 08:33

Токио. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в четверг, японский рынок поднимается вслед за котировками акций экспортеров.

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 0,9%, гонконгский Hang Seng - теряет 0,7%, китайский Shanghai Composite - 0,6%, южнокорейский KOSPI - 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 подскочил на 1,1%.

Акции японских машиностроительных компаний и производителей электроники дорожают в четверг вслед за ослаблением иены относительно доллара США.

Стоимость акций Sony подскочила в ходе торгов на 2,2%, Fanuc - на 1,7%, Keyence - на 1,3%.

Бумаги Daikin Industries подорожали на 3%, Makita - на 2,6%.

Трейдеры продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая, где отмечается некоторый спад напряженности в отсутствии новых заявлений американского президента Дональда Трампа.

"Торговые трения несколько ослабли, поскольку Трамп не делал новых заявлений, в связи с чем уход инвесторов от рисков уменьшился", - цитирует агентство Bloomberg аналитика Nomura Securities Co. в Токио Юичи Вако.

Это способствовало ослаблению иены и поддержало японский рынок акций, говорит эксперт.

Стоимость бумаг SoftBank подскочила почти на 5% после ежегодного собрания акционеров японской телекоммуникационной компании, прошедшего накануне в Токио. Главный исполнительный директор SoftBank Масаёси Сон заявил, что цены акций компании в значительной мере недооценивают ее активы.

Гонконгский рынок опускается в ходе торгов. Стоимость акций страховой компании AIA опустилась на 0,4%, интернет-гиганта Tencent - на 0,3%.

Австралийский рынок продолжает расти: лидером подъема являются акции Commonwealth Bank of Australia, подорожавшие на 1,2%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк им бп*

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