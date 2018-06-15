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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 7:59 15.06.2018 - 07:59

Токио. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в пятницу.

Японский рынок растет вслед за котировками акций фармацевтических компаний и производителей электроники, китайский индекс упал до минимума с сентября 2016 года на информации о том, что президент США Дональд Трамп принципиально одобрил введение дополнительных пошлин на китайские товары на общую сумму примерно в $50 млрд.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет менее 0,1%, китайский Shanghai Composite упал на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - подскочил на 1,3%.

Банк Японии, завершивший в пятницу очередное двухдневное заседание, сохранил основные параметры денежно-кредитной политики без изменений, как и ожидалось.

Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около нуля, говорится в сообщении ЦБ. Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на отметке минус 0,1%.

В то же время японский ЦБ снизил оценку инфляции: в июньском заявлении отмечается, что рост основного индекса потребительских цен в Японии в последнее время колебался в диапазоне от 0,5% до 1%. Между тем с января Банк Японии говорил о том, что инфляция держится вблизи 1%.

"Заявления Банка Японии стоит воспринимать с долей сомнения, поскольку у ЦБ просто нет пространства для маневра в плане дальнейшего смягчения политики, - цитирует агентство Bloomberg аналитика Asymmetric Advisors Pte в Сингапуре Амира Анварзаде. - Мы думаем, что он начнет сворачивать стимулы, поскольку ему придется делать это на фоне растущего международного давления".

Акции японских фармкомпаний Daiichi Sankyo и Eisai подорожали в ходе торгов соответственно на 4,5% и 2,3%, производителей электроники Murata и TDK - на 6% и 4,2%.

Тем временем, котировки бумаг банков снизились: MUFG - на 1,7%, Mizuho Financial - на 0,8%.

Падению китайского рынка в пятницу способствуют данные о том, что США уже в пятницу могут объявить о введении дополнительных пошлин на товары китайского экспорта.

Д.Трамп принял решение о пошлинах в отношении китайских товаров по итогам совещания в четверг со своими советниками и членами администрации, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Офис торгового представителя США может объявить о решении в пятницу и затем опубликовать на будущей неделе список товаров, в отношении которых могут быть введены 25%-ные пошлины. Основанием для решения является нарушение китайскими компании прав на интеллектуальную собственность.

"Опасения замедления роста экономики КНР растут на фоне ожиданий введения США дополнительных пошлин на товары китайского экспорта, - отмечает главный исполнительный директор Geo Securities Ltd. в Гонконге Фрэнсис Лун. - Все индикаторы указывают на ослабление экономического подъема".

Австралийский рынок акций в пятницу демонстрирует максимальный подъем за три месяца, следуя на динамикой европейского рынка, который подскочил накануне на итогах заседания европейского ЦБ, говорит аналитик CMC Markets Майкл МакКарти.

Служба финансово-экономической информации

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