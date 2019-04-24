Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 13:16

Токио. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Японский рынок акций снизился в среду вслед за котировками акций автомобильных компаний, банков и производителей электроники.

Остальные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно в отсутствие главного катализатора, обеспечившего рост в США накануне - сильной корпоративной отчетности.

Японский индекс Nikkei 225 уменьшился по итогам торгов на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%, южнокорейский KOSPI потерял 0,9%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил почти 1%.

"В Японии сезон отчетности еще не идет полным ходом, и рынок здесь не получает столь же сильный импульс к росту, как в США, за счет благоприятных результатов компаний", - отмечает аналитик Sompo Japan Nipponkoa Asset Management в Токио Кендзи Уэно.

"Кроме того, у инвесторов мало желания делать крупные покупки перед началом 10-дневных выходных", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Рынки Японии будут закрыты с 29 апреля до 6 мая включительно в связи с различными праздниками. 29 апреля в стране отмечается День Сёва и начинается японская Золотая неделя, 3 мая отмечается День конституции, 4 мая - День зелени, 6 мая - День детей.

Акции Nissan подешевели на 4% на торгах в среду на сообщениях СМИ о том, что автопроизводитель может понизить оценку операционной прибыли за финансовый год, завершившийся в марте. Уже после закрытия рынка в Токио Nissan действительно ухудшил оценку операционной прибыли - до 318 млрд иен ($2,8 млрд) с 450 млрд иен.

Котировки акций Toyota и Honda снизились соответственно на 1,5% и 2,8%. Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США накануне сообщило о начатом расследовании, в ходе которого американский регулятор проверяет сигналы о наличии серьезного дефекта, предотвращающего раскрытие подушек безопасности при аварии, в порядка 12,3 млн автомобилей.

Цена акций Shimano Inc., производителя велосипедов и спортивного оборудования, рухнула на 8,3% после снижения компанией прогноза чистой прибыли на текущий год до уровня, оказавшегося хуже самых низких ожиданий рынка.

Бумаги японских производителей электроники Sony, Hitachi и Koito подешевели соответственно на 2,1%, 1,4% и 3,8%, банков MUFG и SMFG - на 1,5% и 1,2%.

В Гонконге подорожали акции девелоперов China Resources Land (+2,4%) и Country Garden (+0,3%), но подешевели бумаги CNOOC (-1,6%) и China Mobile (-1,1%).

Стоимость бумаг Samsung Electronics упала на 1%. Южнокорейский производитель электроники объявил о намерении инвестировать 133 трлн южнокорейских вон ($116 млрд) в течение последующих десяти лет в производство новейших логических микропроцессоров.

Австралийский рынок вырос благодаря ослаблению местной валюты после публикации статданных, указавших на ослабление инфляции. Потребительские цены в Австралии в первом квартале не изменились по сравнению с предыдущим кварталом, когда они выросли на 0,5%. В годовом выражении рост цен в январе-марте замедлился до 1,3% с 1,8% в четвертом квартале.

Акции National Australia Bank подорожали на 1,2%, Westpac Banking - на 1,6%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

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