Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 11:30

Токио. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги во вторник без единой динамики на фоне вялых торгов из-за предпраздничных дней во многих странах Европы, США, а также в Гонконге и Южной Корее.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific снизился на 0,1%.

"В это время года объемы очень малы, рынки двигаются очень небольшими объемами", - отмечает Джерри Уайт из Charles Stanley.

"Сейчас многие разъехались по домам, и рынок движется путем наименьшего сопротивления, - полагает старший аналитик по глобальным рынкам Wells Fargo Investment Institute Самир Самана. - Вряд ли мы увидим какие-либо значимые изменения в тенденциях до конца текущего года".

Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,04%. В то же время Topix опустился на 0,07% и завершил "в минусе" пятую сессию подряд, чего не происходило с мая.

Объем сделок в первой секции Токийской фондовой биржи, где торгуются крупнейшие по капитализации компании, составил 1,29 трлн иен ($11,8 млрд), что стало минимальным показателем с апреля 2014 года.

Стоимость бумаг Fuji Electric поднялась на 1,2%, Advantest - на 1,3%. Кроме того, выросла на 0,2% цена акций производителя потребительской электроники Sony, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing и нефтяной компании Inpex.

В то же время подешевели бумаги Dai-ichi Life Holdings (-1,4%) и Nikon (-1,5%), а также Toyota Motor (-0,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite за день вырос на 0,67%.

В то же время гонконгский Hang Seng завершил укороченную торговую сессии снижением на 0,15%. В число лидеров снижения вошли, в частности, производители продуктов питания и девелоперы.

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings сократилась на торгах в Гонконге на 0,3%. Также подешевели бумаги биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing (-0,9%) и China Construction Bank (-0,75%).

При этом повысились котировки акций оператора казино Sands China (+1,1%).

Значение южнокорейского индекса Kospi во вторник уменьшилось на 0,62%. Снижение было отмечено по итогам второго дня подряд, поскольку инвесторы фиксируют прибыль в конце года.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 0,9%.

Бумаги автопроизводителей Kia Motors и Hyundai Motor потеряли в цене соответственно 0,1% и 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил по итогам торгов 0,13%. С начала декабря индикатор потерял 0,8%. Тем не менее, в 2019 году он подскочил на 20%, что является наилучшим показателем за последнее десятилетие.

В число лидеров повышения во вторник вошли акции золотодобывающей компании Newcrest (+2,4%), работающей в сфере биотехнологий CSL Ltd. (+1,3%), а также оператора сиднейского аэропорта Sydney Airport (+1,5%).

Между тем бумаги одного из крупнейших банков страны Commonwealth Bank of Australia подешевели на 0,2%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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