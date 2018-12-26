Японский фондовый рынок вырос в среду, китайский завершил торги в минусе

Этот контент был опубликован 26 декабря 2018 г. 11:53

Токио. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Азиатские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику в среду при низкой активности торгов.

Рынки акций Гонконга и Австралии закрыты в среду в связи с праздником.

Японский рынок, колебавшийся между ростом и падением в течение всей сессии, завершил ее в плюсе.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix выросли соответственно на 0,9% и 1,1%, причем их подъем был отмечен впервые за шесть сессий.

Китайский Shanghai Composite опустился на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 1,3%, тайваньский TAIEX - на 0,5%.

Давление на азиатские рынки в среду оказали неоднозначные сигналы из США. Американский президент Дональд Трамп, встретившийся с журналистами в Белом доме, попытался успокоить финансовые рынки, заявив о доверии к министру финансов Стивену Мнучину, а также к президенту Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу.

Отвечая на вопрос, доверяет ли он главе Минфина С.Мнучину, президент ответил: "Да, я доверяю. Это очень талантливый и умный человек".

Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на свои источники, что Д.Трамп недоволен С.Мнучином и уже задумывался о его увольнении с поста главы Минфина.

По данным CNN, несмотря на заявление Д.Трампа о доверии С.Мнучину, его недовольство действиями главы Минфина растет. "Мнучин находится под ударом", - сообщил источник CNN.

"Информация CNN стала важным фактором для фондовых рынков, которые пытаются найти какие-то ориентиры в этот праздничный период", - отмечает аналитик SBI Securities в Токио Хидеюки Судзуки.

Д.Трамп также заявил о доверии к Дж.Пауэллу, выразив, однако, уверенность в том, что Федрезерв "скоро поймет", что "поднимает ставку слишком быстро".

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в среду, что, по его мнению, фондовые рынки продолжат оставаться нестабильными еще какое-то время. Высокая рыночная волатильность и растущие экономические риски за рубежом говорят в пользу сохранения масштабных стимулирующих мер японским ЦБ, отметил Х.Курода в ходе встречи с представителями деловой федерации Кейданрен, самого влиятельного бизнес-лобби Японии.

Рост котировок акций производителей электроники поддержал японский рынок в среду. Стоимость бумаг Sony увеличилась на 2,1%, Fanuc - на 2,4%, Keyence - на 2,9%.

Котировки акций японских производителей продуктов снизились: Asahi Group - на 1,1%, Japan Tobacco - на 2,9%.

"С точки зрения технических индикаторов японский рынок находился на уровне, подъем с которого был очевидным", - отмечает аналитик Aizawa Securities в Токио Икуо Митсуи.

"Однако остается неопределенность, связанная с действиями администрации США, и до тех пор, пока волатильность на американском рынке акций не снизится, не стоит ждать, что на японском фондовом рынке восстановится покой", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Китайский фондовый рынок упал в среду вслед за котировками акций Ping An Insurance (-1,6%) и China Merchants Bank (-1,7%) и China Shenhua (-2,7%).

Служба финансово-экономической информации

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