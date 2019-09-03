Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 8:07

Токио. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно во вторник, японский рынок растет после падения по итогам предыдущей сессии.

Трейдеры продолжают оценивать динамику торговых отношений США и Китая, и неспособность двух стран согласовать график будущих переговоров усиливает пессимизм инвесторов в отношении перспектив мировой экономики.

По данным Bloomberg, Вашингтон и Пекин пока так и не смогли согласовать условия возобновления переговоров. Источники агентства сообщают, что Штаты предлагали Китаю установить определенные параметры следующего раунда переговоров, однако это предложение осталось без ответа, в то время как представители КНР предлагали Вашингтону отказаться от введения новых пошлин, но не нашли поддержки.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 0,1%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,3%, Shanghai Composite на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 0,25%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%.

Как сообщалось, 1 сентября в США вступили в силу новые пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $110 млрд в год, а также ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции.

"Рынки в целом стали легче приспосабливаться к новостям относительно отношений США и Китая, - отмечает аналитик Iwai Cosmo Securities в Осаке Шоиси Арисава. - На данный момент, пройдя через новое повышение пошлин США и Китаем, рынки исчерпал потенциал негатива".

"Мы видим некоторую активизацию покупателей на японском рынке акций, что приведет к корректировке перепроданного рынка", - говорит эксперт.

Котировки акций автопроизводителей и химических компаний Японии являются лидерами роста во вторник. Стоимость бумаг Toyota выросла на 0,9%, Subaru - на 2,9%, Shin-Etsu Chemical - на 1,6%.

В Гонконге дешевеют акции China Mobile (-0,8%), China Mengniu Dairy (-3,4%).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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