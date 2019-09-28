Этот контент был опубликован 28 сентября 2019 г. 11:53

Вашингтон/Токио. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Японский грузовой космический корабль HTV-8 (Kounotori 8 - "Белый аист 8"), выведенный на орбиту 24 сентября, в субботу сблизился с Международной космической станцией (МКС) расстояние 250 метров перед предстоящей стыковкой, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Стыковка японского грузового корабля с МКС будет осуществляться путем его захвата автоматической рукой-манипулятором станции Canadarm-2 приблизительно в 14:15 мск и последующим подведением к стыковочному узлу американского модуля Harmony. Захватом 12-тонного японского "грузовика" будет управлять член экипажа МКС астронавт Кристина Кох. Затем процессом подсоединения корабля к МКС будет проходить по командам с Центра управления полетами в Хьюстоне.

Автоматический корабль везет на МКС более 4 тонн груза, в том числе продовольствие, шесть новых литий-ионных аккумуляторов для солнечных батарей станции, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

В составе МКС японский "грузовик" должен провести около месяца.

Запуск корабля был осуществлен 24 сентября в 19:05 мск (25 сентября в 01:05 по японскому времени) с космического центра на острове Танэгасима на юго-западе Японии с помощью ракеты-носителя H-IIB, произведенной компанией Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Как сообщалось, 25 сентября с МКС состыковался пилотируемый корабль "Союз МС-15". Он доставил на станцию членов длительной экспедиции МКС-61/62 - космонавта Роскосмоса Олега Скрипочку, астронавта NASA Джессику Меир и первого в истории астронавта из Объединенных Арабских Эмиратов Хазаа аль-Мансури.

В настоящее время на борту станции работает экипаж в составе девяти человек - трех россиян, четырех американцев, одного итальянца и одного представителя ОАЭ.

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