Токио. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник не демонстрируют единой динамики, при этом материковый Китай возобновил подъем после падения накануне - инвесторы спешат воспользоваться выгодными возможностями для покупки, пишет MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,6%, его снижение наблюдается уже седьмую сессию подряд.

Японский Nikkei 225 опустился на 1,2%, более широкий индекс Topix - на 1,7%. Однако эксперты объясняют столь резкое падение тем, что японский рынок, закрытый накануне в связи с государственным праздником, "догоняет" остальные рынки Азии. В понедельник азиатские индикаторы снизились из-за опасений, связанных с торговыми спорами США и Китая.

Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,3%, как и китайский Shanghai Composite, тогда как Shenzhen Composite прибавил 0,1%. Накануне индикаторы материкового Китая потеряли порядка 4% и оказались у многолетних минимумов.

Рынок стал менее настороженно относиться к решению центрального банка КНР смягчить банковские нормативы для высвобождения ликвидности. В минувшие выходные Пекин объявил о предстоящем сокращении нормативов обязательных резервных требований (RRR) для некоторых банков на 1 процентный пункт. Изменения вступят в силу с 15 октября. По оценкам ЦБ Китая, решение высвободит дополнительные 1,2 трлн юаней ($175 млрд)ликвидности, 450 млрд юаней из которых будут направлены на погашение среднесрочной задолженности банков.

Австралийский S&P/ASX 200 упал на 1% вслед за акциями финансовых компаний, новозеландский NZX 50 - на 0,8%.

Пакистанский индекс KSE-100, который в понедельник опустился до минимума более чем за два года из-за опасений финансового кризиса, во вторник подскочил на 2,5%.

Азиатские производители электроники входят в число лидеров падения во вторник из-за сохраняющейся напряженности в американо-китайских отношениях. В Японии на них, как и на других экспортеров, также оказывает давление рост курса иены.

Цена бумаг Sharp уменьшилась на 4,8%, Renesas - на 4%.

Интернет-гигант Tencent потерял 0,4% капитализации, обновив минимум стоимости бумаг за 15 месяцев.

Китайский автопроизводитель Geely опубликовал слабые данные о продажах в сентябре, в результате чего курс его акций упал на 3,7%.

Вместе с тем акции китайской нефтяной компании CNOOC подскочили в цене на 3,9%, хотя в целом азиатский нефтегазовый сектор проводит сессию в "красной зоне".

Котировки акций Commonwealth Bank of Australia упали на 0,9%, японского Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,2%, корейского Hana Financial - на 0,5%.

