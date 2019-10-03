Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 12:56

Токио. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением индекса биржи Гонконга, снизились в четверг на фоне негативной динамики, сформировавшейся на рынках акций США и европейских государств днем ранее.

Отрицательное влияние на настроения инвесторов оказывают введение новых пошлин США против европейских товаров, а также опасения относительно замедления темпов роста глобальной экономики, отмечает MarketWatch.

"Тоскливые экономические данные, возможно, указывают на то, что трейдерам надо продавать при текущей опасной обстановке", - отмечает аналитик по АТР в AxiTrader Стивен Иннес.

США, в связи с решением Всемирной торговой организации (ВТО) о возможности для Вашингтона вводить пошлины на европейские товары, с 18 октября предпримут ряд подобных мер. Так, будут введены пошлины в размере 10% на самолеты из Евросоюза. Кроме этого, вводятся пошлины в 25% на некоторую другую продукцию ЕС, включая промышленные и сельскохозяйственные товары.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific упал на 0,8%.

Торговые площадки материкового Китая закрыты из-за праздников до 8 октября, биржи Южной Кореи также не работают в четверг.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix за день опустились соответственно на 2,01% и на 1,72%. Для Topix падение стало максимальным почти за два месяца, все 33 отраслевых подгруппы зафиксировали снижение.

Давление на рынок оказывает также повышение курса иены к доллару США третьи торги подряд.

В число лидеров снижения вошли котировки акций автопроизводителей Toyota Motor (-2,5%), Honda Motor (-2,7%), Suzuki Motor (-4%).

Бумаги производителя потребительской электроники Sony подешевели на 0,8%, телекоммуникационной группы SoftBank - на 2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 3,9%.

Гонконгский индекс Hang Seng к закрытию рынка прибавил 0,26%, хотя в течение сессии снижался.

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. подорожали на 0,1%, телекоммуникационной China Mobile - на 0,9%.

В то же время упали котировки бумаг банка HSBC - на 1,2%.

Рыночная стоимость нефтяной компании CNOOC упала на 2,2% после того, как аналитики Daiwa Securities ухудшили рекомендации до "держать" с "покупать" на ожиданиях снижения нефтяных цен после того, как Саудовская Аравия нормализует добычу после террористической атаки.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 2,21%.

Котировки бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизились соответственно на 2,8% и на 3,9%.

Акции "четверки" крупнейших австралийских банков также подешевели: Commonwealth Bank of Australia - на 2,8%, Westpac Banking - на 2,4%, Australia & New Zealand Banking - на 2,7%, National Australia Bank - на 3,5%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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