Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 13:12

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Судно Kokuka Courageous, принадлежащее зарегистрированной в Панаме компании из Японии, дважды подверглось обстрелу в четверг, заявил каналу CNN представитель компании.

Тип использованных снарядов на данный момент не установлен. О том, кто вел обстрел, тоже не сообщается.

По словам собеседника CNN, первый снаряд поразил корпус танкера выше ватерлинии, и судно загорелось. После попадания в него второго снаряда всех членов экипажа -21 филиппинца - эвакуировали на другое судно.

Он отметил, что опасности затопления танкера на данный момент нет.

Со своей стороны, норвежская компания Frontline опровергла сообщения, распространенное ранее иранскими СМИ, о том, что другое атакованное судно - Front Altair - якобы пошло ко дну.

Ранее поступали сообщения, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. По данным иранского телеканала Press TV, в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в порту Эль-Фуджайра в ОАЭ сообщает, что в Оманском заливе горит танкер Front Altair. Сигнал о бедствии с танкера, отмечает агентство, поступил в Эль-Фуджайру, местоположение самого танкера агентство не указывает.

Также Bloomberg сообщает, что в результате атаки пострадал танкер, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур. СМИ сообщают, что речь идет о танкере Kokuka Courageous.

В Иране сообщили, что пришли на помощь 44 морякам, терпящим бедствие в Оманском заливе.

1эф во пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!