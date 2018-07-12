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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 12:50 12.07.2018 - 12:50

Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Брюсселе обозначил ключевую повестку предстоящих переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки.

"Как вы знаете, я встречаюсь с президентом Путиным в понедельник. И мы не ждем от этой встречи очень многого. Мы хотим узнать о Сирии, мы обязательно спросим наш любимый вопрос о вмешательстве в выборы (в президентские выборы США в 2016 году - ИФ), я снова задам этот вопрос. Но также мы поговорим и о других вещах. Мы поговорим об Украине. И мне очень интересно, что они об этом скажут", - сказал американский президент.

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа запланирована на 16 июля, она пройдет в Хельсинки.

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