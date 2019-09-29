Этот контент был опубликован 29 сентября 2019 г. 21:49

Берлин. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - "Австрийская народная партия" (АНП) бывшего канцлера Себастьяна Курца побеждает на внеочередных парламентских выборах, набрав 38,4% голосов, сообщается на сайте МВД Австрии.

Второе место получает "Социал-демократическая партия Австрии" с 21,5% голосов, третье - ультраправая Австрийская партия свободы (АПС) с 17,3%.

За ними идут "зеленые" с 12,4% голосов и либеральная NEOS c 7,4%.

Журнал "Фокус" указывает, что однозначными победителями выборов стали АНП и "зеленые". Серьезно потеряли позиции АПС - бывшие союзники АНП; плохие результаты также показали социал-демократы.

Западные СМИ в свою очередь отмечают, что в данных условиях стоило бы ожидать создание коалиции между АНП и "зелеными". Однако лидер "зеленых" Вернер Коглер ранее в воскресенье заявил, что его партия в своих действиях должна будет продемонстрировать радикальное отличие от предыдущей, правившей в Австрии коалиции правого толка.

Тем временем, лидер АПС Норберт Хофер заявил, что результаты выборов для АПС означают, по всей видимости, отказ от участия в коалиционных переговорах и уход в оппозицию.

СМИ напоминают, что Себастьян Курц ранее высказывал идею о создании правительства меньшинства: теоретически этот вариант мог бы привести к сохранению политической неопределенности в стране. В любом случае, по данным СМИ, позднее ожидается начало межпартийных дискуссий о создании правительства, и эти переговоры могут растянуться на месяцы.

До нынешних выборов наблюдатели полагали, что наиболее вероятным вариантом развития дальнейших событий должно было стать формирование коалиции между АНП и АПС. Еще в 2017 году эти партии создали альянс, основанный, главным образом, на единой позиции по борьбе с иммигрантами. Однако в мае этого года их правительственная коалиция распалась из-за скандала вокруг видеозаписи с участием на тот момент лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе.

17 мая немецкие издания "Шпигель" и "Зюддойче цайтунг" опубликовали видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ведет переговоры с девушкой, которую в СМИ назвали "племянницей российского олигарха". На видео она предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги. В мае Штрахе ушел с поста вице-канцлера.

После этого австрийский парламент выразил вотум недоверия всему правительству Курца, которое было сформировано силами АНП и АПС.

В результате временно руководство правительством Австрии принял на себя глава Минфина Австрии Хартвиг Лёгер, а затем - судья Бригитте Бирляйн, став первой женщиной-канцлером Австрии.

1аю тг

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