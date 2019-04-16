Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 18:11

Берлин. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Немецкая право-популистская партия "Альтернатива для Германии" должна будет заплатить штраф в 402 900 евро за то, что незаконно получала финансирование из Швейцарии, сообщил во вторник телеканал N-tv.

Решение наложить штраф приняла администрация немецкого парламента.

Сообщается, что деньги поступили через швейцарское рекламное агентство Goal AG, их переводили в поддержку представителей партии Гидо Райля и Йорга Мойтена в преддверии выборов в бундестаг в 2017 году.

В настоящее время оба политика являются главными кандидатами партии на выборах в Европарламент.

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