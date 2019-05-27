Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 11:04

Берлин. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Прошедшие в минувшее воскресенье выборы в Европарламент показали в Германии четкую тенденцию активного роста поддержки правых на востоке: в трех регионах, где осенью пройдут выборы, "Альтернатива для Германии" набрала больше 19% голосов, свидетельствуют предварительные результаты голосования.

1 сентября в Германии пройдут выборы в двух федеральных землях - Бранденбурге и Саксонии, 27 октября - в Тюрингии. Это регионы, которые ранее входили в состав ГДР и которые традиционно отличаются поддержкой правой "Альтернативы".

Накануне на выборах в Европарламент в Саксонии "Альтернатива для Германии" вышла на первое место с 25,3% голосов избирателей, опередив партию канцлера Ангелы Меркель ХДС и социал-демократов из Социал-демократической партии Германии СДПГ. Это дает возможность предположить, что в случае предстоящих выборов партии при удачном исходе переговоров с возможными коалиционными партнерами удастся сформировать земельный парламент под собственным руководством. Христианские демократы получили в Саксонии 23% голосов, "Левые" - 11,7%, "Зеленые" - 10,3%.

В Бранденбурге "Альтернатива для Германии" тоже вышла на первое место с 19,9% голосов. На втором месте - ХДС с 18%, на третьем - социал-демократы с 17,2% голосов поддержки.

Ситуация роста поддержки правых наблюдается в Тюрингии - там ХДС вышли на первое место с 24,7% голосов, а "Альтернатива для Германии" заняла вторую строчку с 22,5%.

Подобный расклад показывает, что на предстоящих земельных выборах "Альтернатива для Германии" может получить необычно большую поддержку в этих регионах. В случае, если не появятся дополнительные новые факторы и события, которые повлияют на политическую повестку дня.

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