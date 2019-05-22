Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 19:02

Берлин. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Немецкая право-популистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) приняла решение отменить запланированное на вечер мероприятие в Берлине после того, как принимающая площадка получила угрозы, передает агентство Associated Press.

Сопредседатель партии и ее кандидат на выборах в Европарламент Йорг Мойтен заявил, что последние несколько дней сотрудники площадки, выбранной для проведения мероприятия, стали жертвами "агрессивного телефонного террора".

Агентство отмечает, что на некоторых интернет-сайтах размещены призывы к тем, кто не разделяет политику этой партии, выйти на акцию протеста против ее мероприятия.

Члены АдГ в течение последних нескольких месяцев неоднократно заявляли, что они подвергаются атакам леворадикальных экстремистам, и числи этих нападений растет.

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