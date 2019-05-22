Берлин. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Немецкая право-популистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) приняла решение отменить запланированное на вечер мероприятие в Берлине после того, как принимающая площадка получила угрозы, передает агентство Associated Press.
Сопредседатель партии и ее кандидат на выборах в Европарламент Йорг Мойтен заявил, что последние несколько дней сотрудники площадки, выбранной для проведения мероприятия, стали жертвами "агрессивного телефонного террора".
Агентство отмечает, что на некоторых интернет-сайтах размещены призывы к тем, кто не разделяет политику этой партии, выйти на акцию протеста против ее мероприятия.
Члены АдГ в течение последних нескольких месяцев неоднократно заявляли, что они подвергаются атакам леворадикальных экстремистам, и числи этих нападений растет.
1эф во