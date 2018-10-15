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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 10:03 15.10.2018 - 10:03

Берлин. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) набирает 10,2% голосов на выборах в Баварии и впервые проходит в региональный парламент, Христианско-социальный союз (ХСС) теряет места, набрав 37,2% голосов, свидетельствуют предварительные итоги голосования, опубликованные баварским избиркомом.

Согласно предварительным результатам, партия ХСС, партнерская для партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС), набрала несколько больше, чем предсказывали экзит-поллы, но все равно недостаточно для самостоятельного формирования правительства Баварии. На выборах в 2013 году ХСС получила 47,7% голосов.

Второй партией, как ожидалась, стала партия "Зеленые", она получает 17,5% голосов. Для "Зеленых" это большой успех, их поддержка увеличилась больше чем в два раза - с 8,6% в 2013 году.

Главная оппозиционная партия ФРГ - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) сильно потеряла в поддержке и получила всего 9,7% голосов. Это худший результат партии в Баварии. На федеральном уровне СДПГ образует правящую коалицию с партийным союзом А.Меркель ХДС/ХСС.

Объединение "Свободные избиратели" получает 11,6% голосов, что позволит "Избирателям" участвовать в формировании коалиции с ХСС.

Профессор политологии Свободного университета Берлина Нильс Дидерих считает, что именно так и случится с объединением "Свободные избиратели". Накануне в беседе с корреспондентом "Интерфакса" он прокомментировал результаты региональных выборов и предположил, как может выглядеть новая правящая коалиция в баварском ландтаге.

"Это относительно понятно: существуют "Свободные избиратели", которые однозначно располагаются на консервативном фланге и, таким образом, близки ХСС. Они могут составить хоть и с небольшим преимуществом, но уверенное большинство в ландтаге. По крайней мере, так все выглядит сейчас - как будут распределены мандаты, мы пока не знаем", - сказал политолог.

Успех АдГ с 10,2% был ожидаемой новостью. По словам Н.Дидериха, партии удалось перетянуть к себе прежних сторонников ХДС/ХСС, недовольных миграционной политикой А.Меркель.

Также в парламент Баварии проходит "Свободная демократическая партия Германии", она получила на выборах 5,1% голосов.

1тф аю вш

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