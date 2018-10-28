Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 28 октября 2018 г. 18:20 28.10.2018 - 18:20

Берлин. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) проходит в еще один региональный парламент - ландтаг земли Гессен - и может получить около 12% -13% голосов, свидетельствуют результаты опросов, проведенных на выходе с избирательных участков в воскресенье вечером.

Партия канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз ХДС, как ожидается, потеряет почти 10% голосов. Согласно экзит-полу телеканала "АРД" (InfratestDimap), партия получает 28% голосов.

Социал-демократическая партия СДПГ также теряет большой процент поддержки и получает 20%.

"Зеленые", напротив, сильно выигрывают - по данным экзит-пола, они могут рассчитывать на 19,5% - это почти на 10% больше, чем на прошлых выборах.

АфД может достаться 12% голосов. Также в парламент земли могут пройти "Левые" и "Свободная демократическая партия Германии" (СвДП).

Экзит-пол телеканала "ЦДФ" (ForschungsgruppeWahlen) прогнозирует 27% для ХДС, 20% для СДПГ, 20% для "Зеленых", 13% для АфД, 6,5% для "Левых" и 7% для СвДП.

На выборах 2013 года партия А.Меркель получила 38,3% голосов, социал-демократы -30,7%, "Зеленые" -11,1%, "Левые" 5,2%, СвДП - 5%.

Эти предварительные результаты продолжают тенденцию региональных выборов, уже продемонстрированную в Баварии - на выборах в баварский ландтаг "Альтернатива" также смогла впервые пройти в парламент, хороший результат получили "Зеленые", а традиционные партии, напротив, сильно потеряли в поддержке.

1тф вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер