Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 9:54

Дубай. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Вооруженные конфликты в арабских странах привели к значительному финансовому ущербу и поставили ряд государств региона на грань экономического краха, сообщают во вторник арабские СМИ со ссылкой на представителя Всемирного банка.

По словам первого помощника главы ВБ Махмуда Мухиддина, ущерб арабскому миру от конфликтов в Сирии, Ливии и Йемене в 2010-2018 годах достиг $900 млрд.

При этом он отметил, что в арабских странах 60% ВВП приходится на 10% населения, по сравнению с 45% в европейских государствах.

Негативные последствия вооруженных конфликтов поставили ряд арабских стран на грань экономического краха, подчеркивают СМИ.

1тэ ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!