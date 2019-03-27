Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 17:30

Нью-Йорк (ООН). 27 марта. ИНТЕРФАКС - Поступают сообщения о подготовке боевиками совместно с "Белыми касками" инсценировок с применением отравляющих веществ, заявил на заседании СБ ООН в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Серьезную обеспокоенность вызывают вновь поступающие сообщения о том, что боевики "Хайат Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещена в РФ) при содействии пресловутых "белокасочников" готовят очередные инсценировки с применением отравляющих веществ", - заявил В.Небензя.

В.Небензя сообщил, что 23 марта из Сирии поступили сообщения о том, что экстремисты нанесли удары по населенным пунктам на севере провинции Хама снарядами, начиненными химическими веществами.

В.Небензя отметил снижение уровня насилия в Сирии, но заявил, что говорить о прекращении конфликта еще рано.

"Разумеется, говорить о прекращении сирийского конфликта было бы преждевременно", - отметил В.Небензя.

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