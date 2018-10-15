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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 13:22 15.10.2018 - 13:22

Берлин. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Результаты выборов в ландтаг (земельный парламент) Баварии, где Христианско-социальный союз (ХСС), входящий в блок христианских партий, возглавляемый канцлером Ангелой Меркель, набрал рекордно низкий процент голосов, означают существенное снижение доверия у немецких избирателей ныне правящей "большой коалиции", считает немецкий политолог, научный директор Германо-Российского форума Александр Рар.

"Безусловно, нужно подождать с выборами в ландтаг земли Гессен, которые состоятся через две недели. Но уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, как будет выглядеть работа "большой коалиции" (правящая коалиция - блок ХДС/ХСС и социал-демократы). Тренд ясен: христианские демократы вместе с сестринской партией ХСС, а также СДПГ, теряют поддержку населения", - сказал А.Рар в понедельник "Интерфаксу".

На данный момент "большая коалиция" фактически пользуется поддержкой менее 50% населения Германии, отмечает политолог. "Соответственно, это уже не то правительство, которое держится на доверии населения. В этой связи неслучайны вопросы о том, какова дальнейшая судьба кабинета министров, а также вопрос о том, уйдет ли со своих постов госпожа Меркель. Эти вопросы сейчас все активнее обсуждаются и дискутируются в Германии", - сказал собеседник агентства.

По его оценке, выборы в баварский ландтаг показали, что так называемые "традиционные" партии постепенно уступают свои позиции политическим силам, которые ранее были не особенно заметны в партийно-политической системе Германии.

"Вывод на основе результатов баварский выборов такой: партии, которые получали менее 10%, сейчас получают гораздо большую поддержку. И это не только "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), но и "Зеленые", получившие на выборах в Баварии 18%. Несколько недель назад такой результат сочли бы невозможным. Люди уже выбирают не традиционно, отдав предпочтение определенной партии, а ситуативно", - сказал А.Рар.

По предварительным итогам голосования, "АдГ" набирает 10,2% голосов на выборах в Баварии и впервые проходит в региональный парламент, ХСС теряет места, набрав 37,2% голосов. Второй партией, как ожидалась, стала партия "Зеленые", она получает 17,5% голосов. Для "Зеленых" это большой успех, их поддержка увеличилась больше чем в два раза - с 8,6% в 2013 году.

Социал-демократы сильно потеряли в поддержке и получили всего 9,7% голосов. Это худший результат партии в Баварии.

Объединение "Свободные избиратели" получает 11,6% голосов, что позволит ему участвовать в формировании коалиции с ХСС.

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