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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 8:16 24.05.2018 - 08:16

Москва/Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Хоккеисты "Вашингтона" одержали победу над "Тампа-Бэй" в решающей, седьмой встрече полуфинальной серии (финала Восточной конференции) розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги и завоевали путевку в финал.

Встреча, прошедшая на льду "Тампы" в ночь на четверг по московскому времени, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу "Вашингтона". Одну из шайб в его составе провел россиянин Александр Овечкин, сделав это с передачи своего соотечественника Евгения Кузнецова.

Счет в серии до четырех побед, таким образом, стал 4-3 в пользу "Вашингтона".

В финальной серии "Вашингтон" сыграет с дебютантом НХЛ "Вегасом", который стал лучшим по итогам плей-офф в Западной конференции. Серия начнется 28 мая на льду "Вегаса".

Для "Вашингтона" это второй выход в финал Кубка Стэнли в истории. Впервые он добирался до решающей серии в 1998 году (уступил "Детройту"). "Вегас", соответственно, до финала добрался впервые.

Предыдущие два года Кубок Стэнли выигрывал "Питтсбург".

Что касается регулярного чемпионата НХЛ, предварявшего розыгрыша Кубка Стэнли, то "Вашингтон" в сезоне-2017/18 стал третьим в Восточной конференции, "Вегас" третьим - в Западной.

По пути к финалу в плей-офф "Вашингтон" одолел "Коламбус", "Питтсбург" и "Тампа-Бэй". В свою очередь, "Вегас" оказался сильнее "Лос-Анджелеса", "Сан-Хосе" и "Виннипега".

1вн тг

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