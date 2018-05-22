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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 8:12 22.05.2018 - 08:12

Москва/Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Хоккеисты "Вашингтона" одержали победу над "Тампа-Бэй" в матче полуфинальной серии (финала Восточной конференции) розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая на льду "Вашингтона" в ночь на вторник по московскому времени, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу хозяев. Голевой передачей в их составе отметился россиянин Евгений Кузнецов.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал равным - 3-3. Следующий, решающий матч серии пройдет в ночь на среду по московскому времени на льду "Тампы". Победитель в финале Кубка Стэнли сыграет с "Вегасом", который стал лучшим в Западной конференции.

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