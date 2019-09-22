Этот контент был опубликован 22 сентября 2019 г. 11:30

Брюссель. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Традиционное для сентября "воскресенье без автомобиля" проходит в нескольких городах Бельгии, передает корреспондент "Интерфакса".

Вся территория Брюссельского столичного региона закрыта для автомобильного движения до 19:00 местного времени (20:00 мск), позволяя приверженцам велосипедов, самокатов, скейтбордов и роликовых коньков заполнить все обычно запруженные автотранспортом магистрали бельгийской столицы.

Сделано исключение для общественного транспорта, который в этот день работает бесплатно. Железная дорога предлагает билеты туда и обратно в любом направлении по Бельгии с большой скидкой. Платные паркинги при вокзалах в "воскресенье без автомобиля" обходятся всего лишь в один евро на полный день.

Помимо общественного транспорта, исключение сделано для такси, чрезвычайных служб, водителей-инвалидов, дипломатического корпуса и спецтранспорта общественного назначения. Но и для большинства из них максимальная скорость по городу установлена в 30 км в час.

В Брюсселе проходят многочисленные акции в поддержку "чистого" транспорта.

1ов ав

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