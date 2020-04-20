Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 21:00

Мадрид. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который считается "второй ракеткой мира" по рейтингу ATP, не понимает, почему ему и его коллегам не разрешают играть в теннис, хотя люди других профессий продолжают выполнять свою работу.

"Я, правда, не очень понимаю, почему мы не можем играть в теннис, ведь многие люди ходят на работу", - сказал Надаль в ходе онлайн-общения в Instagram.

По его словам, в теннисе между спортсменами соблюдается значительная "безопасная дистанция", и потому запрет не может вызывать ничего, кроме недоумения.

Многие теннисные турниры отменили в разных странах мира в рамках борьбы с распространением коронавируса. В частности, впервые с 1945 года не будут проводить Уимблдонский турннир.

Ранее лидеры мирового тенниса Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер предложили создать фонд помощи профессиональным теннисистам, оказавшимся в сложном положении по причине отмены турниров из-за пандемии COVID-19.

Обсудив эту идею с Надалем и Федерером, Джокович как председатель совета игроков изложил в письме профессиональным теннисистам свое предложение о поддержке игроков, занимающих места после 250-го вплоть по 700-е в мировой классификации, притом, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) намерена выделить $1 млн в помощь из-за пандемии классифицированным со 150-го по 400-е место.

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