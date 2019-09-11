Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 10:33

Абу-Даби. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Ирак ведет переговоры с иностранными инвесторами по освоению месторождения Мансурия, сообщил журналистам министр нефти страны Тамир Гадбан.

По его словам, "Газпром нефть" более других российских компаний заинтересована участвовать в освоении месторождения Мансурия.

Ранее глава "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) Александр Дюков сообщал, что компания надеется в ближайшее время увеличить число проектов в Ираке, потому что эта страна является для НК стратегическим регионом. "Если говорить о месторождении Мансурия - это привлекательный проект, но говорить о нашем участии преждевременно. Нам сперва надо ознакомиться с условиями, и после этого примем решение - участвовать в тендере или нет, но на данный момент, безусловно, этот проект интересен для нас", - уточнял он.

В настоящее время в Ираке "Газпром нефть" работает на проекте Бадра.

Месторождение Бадра находится в провинции Вассит на востоке Ирака. Геологические запасы Бадры оцениваются в 3 млрд баррелей нефти. Проект разработки рассчитан на 20 лет с возможным продлением на пять лет. Доля участия "Газпром нефти" в проекте составляет 30% (оператор проекта), Kogas - 22,5%, Petronas - 15%, ТРАО - 7,5%. Доля иракского правительства, которое представлено иракской Геологоразведочной компанией (Oil Exploration Company, OEC), - 25%.

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