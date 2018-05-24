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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 14:51 24.05.2018 - 14:51

Брюссель. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Согласованные с "Газпромом" обязательства российской компании призваны дать ответ на обеспокоенности, связанные со злоупотреблением ее позицией на болгарском рынке, и предоставить возможность Софии пользоваться более благоприятным отношением, заявила член Еврокомиссии по конкуренции Маргрете Вестагер.

"Иными словами, "Газпром" не сможет требовать от своих болгарских партнеров возмещения за прекращение проекта "Южный поток", - сказала еврокомиссар в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, объясняя детали урегулирования с российским газовым монополистом антимонопольных претензий ЕС.

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