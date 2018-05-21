Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 20:43 21.05.2018 - 20:43

Мадрид. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Правительства стран "Группы Лимы", объединяющей ряд государств Северной, Южной Америки и Карибского бассейна, отказались признавать итоги выборов в Венесуэле и объявили о снижении дипломатического присутствия в стране.

"Правительства Аргентины, Бразилии, Гайаны, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Парагвая, Перу, Сен-Люсии и Чили не признают избирательного процесса в Боливарианской республике Венесуэла, который завершился 20 мая (выборами президента страны, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро - ИФ), поскольку он не соответствует международным стандартам демократического, свободного, справедливого и транспарентного процесса", - говорится в совместном заявлении стран "Группы Лимы", которое распространено в понедельник министерством иностранных дел Перу.

"Достигнута договоренность о снижении уровня дипломатических отношений с Венесуэлой, из-за чего для консультаций отозваны послы из Каракаса. Послы Венесуэлы вызваны (в МИД упомянутых стран - ИФ) для выражения протеста", - отмечается в документе.

Страны, подписавшие заявление, подтверждают "обеспокоенность углублением политического, экономического социального и гуманитарного кризиса, из-за которого жизнь в Венесуэле ухудшается, и который отражается на массовой миграции венесуэльцев" в упомянутые страны.

Согласно данным Национального избирательного совета Венесуэлы, на президентских выборах в воскресенье Н.Мадуро получил более 5,8 млн голосов (около 68%), его основной соперник, оппозиционный кандидат Анри Фалькон набрал 1,8 млн голосов.

Голосование прошло на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях.

Ар ан

Neuer Inhalt Horizontal Line