Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 11:01

Рим. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Представители партии "Движение пять звезд" и Демократической партии в среду утром начали финальный этап обсуждения программы будущей правящей коалиции Италии, сообщает газета "Соле 24-оре".

Встреча проводится под руководством премьера Италии Джузеппе Конте, который, как ожидается, сохранит свой пост и в новом правительстве. Ожидается, что в случае успешного завершения консультаций позже в среду Конте объявит президенту Италии Серджо Маттарелле, что готов сформировать правительство с участием "Движение пять звезд" и Демпартии.

Если все пойдет по плану, то в четверг новое правительство должно быть приведено к присяге. А в четверг или в пятницу парламент проголосует по вопросу о доверии новому совету министров.

Пока нет ясности насчет того, как партии распределят между собой места в правительстве. Газета пишет, что лидер "Движения пять звезд" Луиджи Ди Майо, как ожидается, возглавит МИД Италии. Видный представитель Демократической партии Дарио Франческини может стать министром обороны.

Лидеры популистского "Движения пять звезд", выступающего против "традиционных" итальянских партий, неоднократно обещали, что никогда не пойдут на сотрудничество с Демократической партии. До недавних пор движение, возглавляемое Луиджи Ди Майо, состояло в коалиции с партией "Лига" Маттео Сальвини.

Однако в августе Сальвини заявил, что коалиция де-факто распалась, и потому следует организовать досрочные выборы. Опросы показывают, что в таком случае "Лига" легко одержала бы победу. Стремясь избежать такого сценария, "Движение пять звезд" и Демократическая партия начали переговоры о формировании нового правительства.

Сальвини регулярно критикует эти переговоры, подчеркивая, что единственное в чем "Движение пять звезд" и Демократическая партия на самом деле согласны - это ненависть к нему.

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