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Этот контент был опубликован 18 марта 2018 г. 22:00 18.03.2018 - 22:00

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и министры иностранных дел ЕС, как ожидается, обменяются на заседании Совета ЕС в понедельник в Брюсселе взглядами об инциденте с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщается в проекте повестки дня совета.

"Высокий представитель и министры иностранных дел могут поднять вопрос о российских президентских выборах. В этом контексте Соединенное Королевство должно проинформировать об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери (Великобритания), совершенном посредством нервнопаралитического вещества", - говорится в документе.

Комментируя журналистам в Брюсселе на условиях анонимности повестку заседания Совета ЕС, высокопоставленный европейский чиновник сказал: "Я был бы удивлен, если бы Соединенное Королевство не подняло в понедельник этот вопрос. По этому инциденту, атаке, за которой мы внимательно наблюдаем, госпожа Могерини находится в постоянном контакте с господином (министром иностранных дел Великобритании Борисом - ИФ) Джонсоном. Посмотрим, что Соединенное Королевство представит нам в качестве элементов доказательств. Мы считаем, что использование этого нервнопаралитического газа является в высшей степени предосудительным и требующим осуждения актом".

По его словам, Великобритания имеет все основания "желать пролить свет на это дело и преследовать по суду виновных". Британский министр будет выслушан с полным вниманием, заверил источник. В любом случае, отметил собеседник СМИ, "необходимо, конечно, запретить использование такого рода химического оружия", оно "должно быть осуждено в любых ситуациях", и "запрет должен быть абсолютным".

В ответ на вопрос, какой может быть форма поддержки, обещанной Великобритании в связи с "делом Скрипаля" Евросоюзом, и выразится ли она в новых санкциях в отношении России, чиновник ЕС заявил, что Лондон пока ни о чем не просил. "Это несколько рано, преждевременно (ставить вопрос таким образом - ИФ). В настоящее время нет, вовсе нет, речь пока не идет о новых санкциях, связанных с этим инцидентом", - сказал европейский источник.

Среди основных пунктов повестки дня Совета ЕС - Украина. Его обсуждение начнется с сообщения Ф.Могерини о визите в Киев 11-12 марта, где она встретилась с руководством страны.

"Это ее третий визит на Украину. Ясно, что в течение этой поездки обсуждались различные детали повестки реформ: что сделано, что остается сделать. Разумеется, надо продолжать продвигаться по пути реформ, особенно в том, что касается борьбы с коррупцией. И в этой области речь особенно идет об учреждении суда для рассмотрения коррупционных дел", - пояснил собеседник журналистов.

"Конечно, обсуждался (в ходе визита - ИФ) конфликт в восточной части Украины, в Донбассе. Высокий представитель (ЕС по иностранным делам - ИФ) вновь подтвердила от имени ЕС полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Она настаивала на полном выполнении минских соглашений. Она также подчеркнула, что экономические санкции в отношении России увязаны с реализацией минских соглашений", - сообщил функционер ЕС.

В материалах к Совету ЕС указывается на более 10 тыс. погибших в военном конфликте на Украине, 3,4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.

Европейский чиновник обратил внимание на то, что визит Ф.Могерини в Киев состоялся "как раз перед четвертой годовщиной аннексии Крыма и Севастополя", и она "вновь подтвердила важность нашей позиции, что такого рода события больше никогда не должны повториться". При этом источник сослался на готовившееся на тот момент и опубликованное 16 марта заявление Ф.Могерини по Крыму и Севастополю с подтверждением политики непризнания Евросоюзом их присоединения к России.

Дискуссия министров сосредоточится на процессе реформ и выполнении минских соглашений, уточнил высокопоставленный представитель ЕС.

При обсуждении следующего пункта повестки - положения в Сирии - в работе министров примет участие спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, сообщил журналистам другой высокопоставленный функционер ЕС.

"Главная цель этой дискуссии, - сказал он, - продолжать поддержку Евросоюзом усилий, предпринимаемых специальным посланником ООН в связи с необходимостью перезапустить Женевский процесс. Министры вместе с ним рассмотрят, что может сделать ЕС, чтобы позволить этому процессу приносить свои плоды. Это также будет возможностью для совета обсудить подготовку Брюссельской конференции по Сирии, которая состоится 24-25 апреля. Эта конференция будет преследовать целую серию целей. Конечно, это будет конференция обязательств, и она призвана поддержать внимание международного сообщества на ситуацию в Сирии, абсолютно катастрофическую в некоторых местах страны, особенно в Восточной Гуте".

Отвечая на вопрос, европейский чиновник напомнил, что "после принятия резолюции Совета Безопасности ООН, которая разочаровала, как минимум, в том, что касается ее реализации, высокий представитель направила письмо трем гарантам Астаны - министрам иностранных дел России, Турции и Ирана".

"В этом письме она сообщила, что ЕС ожидает, что гаранты астанинских договоренностей сыграют роль первого плана, чтобы гарантировать успешное применение резолюции 2401 Совета Безопасности ООН", - пояснил источник. Однако, добавил он, "официальный ответ от этих трех лиц пока не получен".

Совет ЕС завершится обсуждением Ирана. Оно будет посвящено состоянию выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в том числе итогам Совместной комиссии СВПД, которая 16 марта состоялась в Вене.

"Идея дискуссии в том, чтобы оценить, где мы находимся с выполнением этого соглашения. Министры обсудят его реализацию, изучат доклад МАГАТЭ и посмотрят, все ли пункты соглашения применяются так, как они должны быть применены", - сказал представитель ЕС.

Ему был задан вопрос, что, учитывая приближение срока объявленного президентом Дональдом Трампом возможного выхода США из СВПД, до которого осталось около двух месяцев, не стоит ли другим участникам "иранской шестерки" - Евросоюзу, России и Китаю обдумать или даже начать работу над "планом Б", чтобы спасти ядерную сделку.

На это собеседник СМИ ответил, что "все же это несколько рано". По его словам, "в понедельник состоится просто оценка ситуации с реализацией соглашения по ядерной программе".

В Совете ЕС также сообщили, что в понедельник в ходе неформального обеда пройдут консультации с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Кун Хва. Обмен взглядами будет сосредоточен на КНДР и развитии ситуации на Корейском полуострове.

В частности, обсуждение затронет заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына о готовности воздержаться от испытаний ядерного оружия или ракет в ходе возможных переговоров о денуклеаризации. Будет идти речь об ожидаемом в апреле саммите президента Южной Кореи Мун Чже Ина и Ким Чен Ына. Темой дебатов станет также объявленная встреча Ким Чен Ына с президентом США Д.Трампом.

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