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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 10:11 21.05.2018 - 10:11

Лос-Анджелес. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Новый кинокомикс "Дэдпул 2" в первые выходные собрал больше $300 млн в мировом прокате, включая около $125 млн в США, где он потеснил фильм "Мстители: война бесконечности", три недели остававшийся лидером по объему сборов, сообщает Fox News.

Таким образом, на североамериканском рынке "Дэдпул 2" занял второе место в истории по объему сборов за первые выходные для фильма категории "16+". Лидером со $132,4 млн остается первый фильм франшизы, на третьем месте - прошлогодний перезапуск фильма ужасов "Оно" по роману Стивена Кинга ($123,4 млн).

В России "Дэдпул 2" в минувшие выходные также потеснил "Мстителей": за первые четыре дня проката, по предварительным данным, сборы составили от 670 млн до 675 млн рублей. Однако первая часть кинокомикса в 2016 году принесла существенно больше выручки на российском рынке - 882 млн рублей.

Между тем совокупные сборы новых "Мстителей" составили $1,81 млрд, что является четвертым по величине результатом за все время сбора данных.

Служба финансово-экономической информации

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