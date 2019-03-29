Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 20:11

Париж. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Жители Франции намерены в субботу принять участие в очередной акции протеста движения "желтых жилетов", сообщают в пятницу местные СМИ.

Манифестации запланированы в Париже, Бордо, Тулузе, Лионе, Авиньоне и в ряде других городов. Субботние протесты станут уже 20-й акцией "желтых жилетов".

Французские власти после недавних случаев беспорядков и погромов на акциях "желтых жилетов" ввели запрет на проведение демонстраций в некоторых районах крупных городов. Так, например, протестующим в Париже не разрешат выйти в субботу на Елисейские поля. В Тулузе запретили "желтым жилетам" собираться на одной из центральных площадей города - Капитолийской площади. Подобные ограничения на проведения акций в центре города введены также в Руане.

Первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начали проходить во Франции в середине ноября 2018 года. Акции организовывались движением "желтых жилетов", основную часть которого составляли недовольные автомобилисты. Выбор такого названия связан с тем, что протестующие надевали светоотражающие жилеты желтого цвета, которые хранятся в машинах у всех водителей.

Основной целью акций было выражение протеста против планов по повышению налога на бензин, однако со временем перечень претензий протестующих значительно расширился.

Движение не связано с какой бы то ни было политической партией, не координируется с профсоюзами. У него нет четкой иерархии: многие указания демонстранты получают от единомышленников через соцсети.

Изначально акции в основном носили мирный характер, но постепенно к автомобилистам стали присоединяться хорошо сплоченные и организованные группы правых и левых радикалов. Протестующие выражали недовольство политикой правительства в целом.

Пик протестного движения во Франции пришелся на 1 декабря прошлого года, когда сотни тысяч человек приняли участие в демонстрациях. В Париже были зафиксированы масштабные беспорядки.

После серии этих погромов власти страны пошли на уступки. Э.Макрон объявил о решении не повышать налог на горючее. Кроме того, он сообщил о ряде социально-экономических мер, направленных на самые незащищенные слои населения. В частности, было решено повысить на 100 евро ежемесячный минимальный размер оплаты труда.

"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.

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